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Простая линия — великая земля. К 101-летию со дня рождения Виктора Иванова
2 августа в 11:00
Выставки

Простая линия — великая земля. К 101-летию со дня рождения Виктора Иванова

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

2 августа в 11:00 в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» начинает работать выставка графики «Простая линия — великая земля», приуроченная к 101-летию со дня рождения народного художника СССР Виктора Иванова.

Виктор Иванов — Народный художник СССР, лауреат Государственных премий, действительный член Академии художеств России, почетный гражданин Рязанской области. В мае 2025 года указом Президента Российской Федерации он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Этих высоких званий и наград он удостоен за огромный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Все творчество Виктора Иванова посвящено рязанской земле и ее людям. С героями своих произведений он был знаком с детства — это крестьяне сел Рясы, Исады, Аграмаково Спасского района, откуда родом была его мать. Еще в юные годы художника восхищала сила русского характера, несгибаемость духа, способность проходить через тяжелейшие испытания, не теряя красоты, веры и надежды.

Экспозиция включает 18 графических произведений, созданных мастером в разные годы. Центральное место занимают два уникальных картона — «В саду» и «На реке», переданные художником в дар Рязанскому государственному областному художественному музею им. И.П. Пожалостина в 2024 году после его персональной выставки «Путь к совершенству». Эти масштабные композиции представляют собой завершающий этап перед созданием живописного полотна. Картина «В саду» также представлена в галерее, что дает зрителю редкую возможность проследить путь от графического замысла до окончательной живописной реализации.

Выставку дополняют камерные графические листы, посвященные сельской жизни — теме, неизменно близкой Виктору Иванову. Образы деревенского быта, портреты простых людей, сцены труда и отдыха — все это составляет особый мир художника, проникнутый глубоким уважением к человеку и земле. Его «простая линия» становится выразительным языком, с помощью которого он говорит о вечном — о жизни, времени, памяти.

Виктор Иванов в графике уходит от внешней эффектности, его линия строга, порой даже аскетична. Он стремится зафиксировать жизнь такой, какая она есть, с ее тишиной, светом, простотой и глубиной.

Выставка открыта в 6 зале галереи, где предыдущие пять залов посвящены живописи Виктора Иванова. Графику художника в таком объеме невозможно увидеть ни в одном музее России — только в Рязани. Это рисунки-наблюдения, рисунки-характеры, первые поиски образа на пути к картине.

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