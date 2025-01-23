Проклятие. Паранормальное видео

Группа начинающих блогеров решает снять расследование загадочной истории серийного убийцы Малыша Блума. По городской легенде, он продолжает свою охоту с того света: все дело в проклятом видео, посмотрев которое, жертва чувствует непреодолимое желание покончить с собой.
- Режиссёр
- Адам Мейсон
- Актёры
- Дилан Спрейберри, Сайрус Арнольд, Оливер Купер, Брукс Энн Хейс, Элли Иоаннидес, Эллен Карстен, Арамис Найт, Сэл Лопес, Лиа МакХью, Хорхе-Луис Пальо, Кайлин Рамбо, Энтони Терпел, Миколь Бриана Уайт
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
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2025-01-23 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов