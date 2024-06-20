Проклятие демона

Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет свои генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть свой мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защитить себя, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след…
- Режиссёр
- Папангкорн Пунчантарак
- Актёры
- Криссада Сукосол Клапп, Джо Каммингс, Чания МакКлори, Критсанапум Пибулсонгграм, Пол Спурье, Бхумибхат Таворнсири
- Продолж.
- 124 мин.
- Премьера
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2024-06-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама, Фильм ужасов