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Проклятие демона

Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет свои генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть свой мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защитить себя, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след…

Режиссёр
Папангкорн Пунчантарак
Актёры
Криссада Сукосол Клапп, Джо Каммингс, Чания МакКлори, Критсанапум Пибулсонгграм, Пол Спурье, Бхумибхат Таворнсири
Продолж.
124 мин.
Премьера
2024-06-20 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама, Фильм ужасов

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