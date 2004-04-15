Много лет назад в некоем мрачном доме произошла страшная трагедия — муж убил свою жену, а их шестилетний сын Тошио исчез. Умирая, несчастная женщина прокляла убийцу и то место, где было совершено преступление. Теперь ее призрак несет смерть всем, кто приблизится к этому дому…
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Такаси Симидзу
- Актёры
- Мэгуми Окина, Мисаки Ито, Миса Уэхара, Юй Итикава, Кандзи Цуда, Каеко Сибата, Юкако Кукури, Сюри Мацуда, Едзи Танака, Есиюки Морисита, Хидэо Сакаки, Такаси Мацуяма, Такако Фудзи
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2004-04-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов