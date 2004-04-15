Много лет назад в некоем мрачном доме произошла страшная трагедия — муж убил свою жену, а их шестилетний сын Тошио исчез. Умирая, несчастная женщина прокляла убийцу и то место, где было совершено преступление. Теперь ее призрак несет смерть всем, кто приблизится к этому дому…