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Проклятие

Много лет назад в некоем мрачном доме произошла страшная трагедия — муж убил свою жену, а их шестилетний сын Тошио исчез. Умирая, несчастная женщина прокляла убийцу и то место, где было совершено преступление. Теперь ее призрак несет смерть всем, кто приблизится к этому дому…

Страна
Япония
Режиссёр
Такаси Симидзу
Актёры
Мэгуми Окина, Мисаки Ито, Миса Уэхара, Юй Итикава, Кандзи Цуда, Каеко Сибата, Юкако Кукури, Сюри Мацуда, Едзи Танака, Есиюки Морисита, Хидэо Сакаки, Такаси Мацуяма, Такако Фудзи
Продолж.
92 мин.
Премьера
2004-04-15 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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