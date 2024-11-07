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Профессионал

Гангстер, о котором некогда ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир, в который он был втянут, не намерен отпускать его.

Режиссёр
Ханс Петтер Моланд
Актёры
Лиам Нисон, Рон Перлман, Дэниел Димер, Йолонда Росс, Джош Дреннен, Уилльям Ксифарас, Райан Хомчик, Николас Делейни, Левон Панек, Том Кемп, Хавьер Молина
Продолж.
122 мин.
Премьера
2024-11-07 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Боевик, Криминал

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