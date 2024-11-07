Профессионал

Гангстер, о котором некогда ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир, в который он был втянут, не намерен отпускать его.
- Режиссёр
- Ханс Петтер Моланд
- Актёры
- Лиам Нисон, Рон Перлман, Дэниел Димер, Йолонда Росс, Джош Дреннен, Уилльям Ксифарас, Райан Хомчик, Николас Делейни, Левон Панек, Том Кемп, Хавьер Молина
- Продолж.
- 122 мин.
- Премьера
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2024-11-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Боевик, Криминал