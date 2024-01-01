Этот спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома, призрака театра «Парижская Опера», во многом отличается от романа Леру «The Phantom of the Opera» («Призрак Оперы») и одноименного бродвейского мюзикла на музыку Уэббера. В его музыке звучат отголоски оперетт, и она вызывает ассоциации со старыми американскими музыкальными фильмами.

Основа сюжета — мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин и влюбленных в неё покровителя «Оперы» графа де Шандо и ее учителя музыки Эрика, имеющего причины скрывать лицо под маской. Эрик всю жизнь провел в подвалах оперного театра, где его прятал от чужих глаз собственный отец, управляющий «Оперы». В спектакле есть место и комедии. Сцены с участием нового управляющего Шоле и его супруги-примы Карлотты нарочито комичны. Сам Эрик не лишен чувства юмора, правда, юмор немного черный, но такова жизнь в подвале.

Первый акт довольно светлый и легкий, в нем очерчивается круг взаимоотношений персонажей. Заканчивается он трагично: фантом сбрасывает на сцену люстру, и это намек на то, что дальше все будет только хуже. Второй акт намного драматичнее, в нем происходит конфликт Кристин и Эрика, обнажившего по ее просьбе лицо. В нем и одна из самых трогательных сцен в спектакле — дуэт отца и сына, бывшего управляющего и фантома. Они наконец-то воссоединяются, но, увы, ненадолго, лишь для того, чтобы расстаться уже навсегда: фантом умирает, получив первый и последний в своей жизни поцелуй от Кристин.