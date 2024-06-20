На протяжении долгих лет инопланетяне запирали своих преступников внутри человеческих тел. В погоне за беглым пришельцем его стражам предстоит отправиться в путешествие во времени и с помощью могущественного артефакта остановить уничтожение всей Земли.
- Режиссёр
- Чхве Дон Хун
- Актёры
- Рю Чжун Ель, Ким Тхэ Ри, Ким У Бин, Со Чжи Соп, Ем Чон А, Чо У Чжин, Юн Бен Хи, Ким Чхан Хен, Ким Ый Сон, Син Чон Гын, Ли Си Хун, Чхве Ю Ри, Ли Ха Ни
- Продолж.
- 142 мин.
- Премьера
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2024-06-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Фэнтези