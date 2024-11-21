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Право на лево
Кино

Право на лево

Иван — молодой и успешный адвокат, который пользуется огромным вниманием женщин. Однако это не взаимно, ведь Иван — достойный муж и отец, который входит в 20% верных мужчин. Но приходит день, когда каждый примерный семьянин задумывается, имеет ли он право на «лево». Тем более, когда твоя помощница — сексапильная красотка, но по совместительству — лучшая подруга жены. Спокойная семейная жизнь или новый роман? Карьера или страх все потерять? И, наконец, что делать, когда жена пишет, что она у подруги, а у этой подруги ты сам?

Режиссёр
Гарик Петросян
Актёры
Роман Маякин, Владимир Сычев, Ян Цапник, Ирина Темичева, Янина Студилина, Сергей Шакуров, Ирина Безрукова, Михаил Тарабукин, Кирилл Жандаров, Алексей Дмитриев, Елена Бирюкова, София Петрова, Алина Гольденберг, Аиша Мещерякова, Леонид Ардо, Владислав Дунаев
Премьера
2024-11-21 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

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