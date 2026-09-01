Позывной «Аскет»

Группа диверсантов проникает на химический завод для совершения теракта. Но на их пути оказывается бывший офицер спецназа ВС России с позывным «Аскет». Этому плану не суждено сбыться.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Евгений Татаров
- Актёры
- Евгений Шириков, Марья Симонова, Кирилл Жандаров, Александр Лымарев, Сергей Иванюк, Максим Беляев, Василий Шмаков, Юлия Юрченко, Анна Куклина, Вера Соловьева, Евгений Татаров, Лариса Ляпунова, Наталья Анохина, Роман Котляров
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
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10 сентября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма