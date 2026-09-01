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Позывной «Аскет»
Кино

Позывной «Аскет»

Группа диверсантов проникает на химический завод для совершения теракта. Но на их пути оказывается бывший офицер спецназа ВС России с позывным «Аскет». Этому плану не суждено сбыться.

Страна
Россия
Режиссёр
Евгений Татаров
Актёры
Евгений Шириков, Марья Симонова, Кирилл Жандаров, Александр Лымарев, Сергей Иванюк, Максим Беляев, Василий Шмаков, Юлия Юрченко, Анна Куклина, Вера Соловьева, Евгений Татаров, Лариса Ляпунова, Наталья Анохина, Роман Котляров
Продолж.
88 мин.
Премьера
10 сентября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Драма

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