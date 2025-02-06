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Повелитель: Священное королевство
Кино

Повелитель: Священное королевство

К величественным стенам государства Робл, не раз спасавшим его земли от набегов полулюдей, подступили орды владыки демонов Ялдаваофа. Но ни орден паладинов, ни лучшие священники, ни сама Святая королева не смогли сдержать натиск его полчищ. В надежде спасти свою родину паладины идут на поклон к королю-колдуну. Служащий ему Черный Момон не так давно спас от Ялдаваофа соседнее королевство Ре-Эстизе. Сейчас он единственный, кто может потягаться силами с владыкой демонов и освободить Робл.

Режиссёр
Наоюки Ито
Продолж.
135 мин.
Премьера
2025-02-06 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мультфильм, Боевик, Приключение, Аниме, Фэнтези

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