Посторонний

Алжир, 1938 год. Мерсо, скромный служащий тридцати с небольшим лет, посещает похороны матери, не пролив ни слезы. На следующий день он заводит роман с коллегой по работе Марией и быстро возвращается к обычной жизни. Однако сосед Раймон Синтес втягивает Мерсо в свои сомнительные дела — и однажды на пляже происходит трагедия.