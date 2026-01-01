Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
ЦБ USD 77.65 0.6 10/02
ЦБ EUR 92.01 0.96 10/02
Нал. USD 77.80 / 77.40 09/02 18:25
Нал. EUR 91.91 / 92.40 09/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
5 часов назад
271
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
Вчера 11:03
3 332
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 137
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 054
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Посторонний

Алжир, 1938 год. Мерсо, скромный служащий тридцати с небольшим лет, посещает похороны матери, не пролив ни слезы. На следующий день он заводит роман с коллегой по работе Марией и быстро возвращается к обычной жизни. Однако сосед Раймон Синтес втягивает Мерсо в свои сомнительные дела — и однажды на пляже происходит трагедия.

Режиссёр
Франсуа Озон
Актёры
Бенжамен Вуазен, Пьер Лоттен, Сванн Арло, Дени Лаван, Ребекка Мардер, Бенжамен Икель, Жан-Бенуа Юге, Жан-Шарль Клише
Продолж.
122 мин.
Премьера
5 марта 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, Криминал

