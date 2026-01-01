Посторонний

Алжир, 1938 год. Мерсо, скромный служащий тридцати с небольшим лет, посещает похороны матери, не пролив ни слезы. На следующий день он заводит роман с коллегой по работе Марией и быстро возвращается к обычной жизни. Однако сосед Раймон Синтес втягивает Мерсо в свои сомнительные дела — и однажды на пляже происходит трагедия.
- Режиссёр
- Франсуа Озон
- Актёры
- Бенжамен Вуазен, Пьер Лоттен, Сванн Арло, Дени Лаван, Ребекка Мардер, Бенжамен Икель, Жан-Бенуа Юге, Жан-Шарль Клише
- Продолж.
- 122 мин.
- Премьера
-
5 марта 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Криминал