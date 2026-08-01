Последний рубеж

Во время Арденнской операции раненый американский офицер Джон Касл оказывается в тылу врага. Оставшийся единственным выжившим в отряде, он пытается пробиться к своим, имея при себе лишь военный радиопередатчик. Теперь Каслу надо будет попытаться выжить, но это будет весьма непросто.