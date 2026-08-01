Последний рубеж

Во время Арденнской операции раненый американский офицер Джон Касл оказывается в тылу врага. Оставшийся единственным выжившим в отряде, он пытается пробиться к своим, имея при себе лишь военный радиопередатчик. Теперь Каслу надо будет попытаться выжить, но это будет весьма непросто.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Род Лури
- Актёры
- Скотт Иствуд, Колин Хэнкс, Онжаню Эллис-Тейлор, Генри Хьюз, Тейлор Джон Смит, Кваме Паттерсон, Джонатан Юнгер, Джарико Денман, Скотт Алда Коффи, Дэниел Рей Родригес, Алфи Стюарт
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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13 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Драма, Война