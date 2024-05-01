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«Послание». Вечер памяти заслуженного артиста РФ Андрея Торхова
15 июня в 18:00
Театр

«Послание». Вечер памяти заслуженного артиста РФ Андрея Торхова

Театр юного зрителя (на Соборной)

Концерт посвящен этапам жизни и творчества заслуженного артиста России, актера театра и кино, режиссера, педагога, мастера художественного слова, сценариста, драматурга Андрея Николаевича Торхова. Его не стало год назад.

47 лет он посвятил сцене. Выпускник Театрального училища им. Б.В. Щукина. Был актером Театра им. Вахтангова, Челябинского и Рязанского театров драмы. С 2011 года Андрей Николаевич служил в Рязанском театре юного зрителя, где сыграл множество характерных и глубоких ролей.

В концерте примут участие: камерный ансамбль «Солисты Рязани», Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова, артисты Рязанского ТЮЗа, Элла Хрусталева (фортепиано, вокал), творческая мастерская «Династия» им. П. П. Кадочникова, театр «Переход» им. Г. Д. Кириллова, артисты Рязанского театра драмы.

Возраст
12+