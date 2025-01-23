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Полночный троллейбус: Константин Хабенский и Ундервуд
23 января 2025 в 19:00
Концерты

Полночный троллейбус: Константин Хабенский и Ундервуд

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Группа Ундервуд и Константин Хабенский исполнят песни Булата Окуджавы в новых аранжировках. В год столетия великого поэта и музыканта артисты записали альбом «Проект О», который теперь обретает концертное воплощение. Помимо песен со сцены прозвучат стихотворения Булата Окуджавы, отрывки из воспоминаний самого поэта и его современников.

О проекте рассказывают Константин Хабенский и лидеры группы «Ундервуд»: Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко:

«Во-первых, в моем детстве и юности, в моей семье звучало множество песен Окуджавы, и я впитал их в себя. Во-вторых, уже в период студенчества и моего становления, исполняя эти песни, я осознавал, что они по энергии имеют право существовать в другом регистре. Эта идея долго сопровождала меня, и, поделившись ею с ребятами из „Ундервуда“, мы начали фантазировать о том, как создать новое звучание с прекрасными смыслами, которые были, есть и будут в текстах Булата Шалвовича. Мы решили рискнуть и записать свои интерпретации. Сейчас мы хотим проверить, насколько мы правы или нет, придавая новое звучание песням Булата Окуджавы», — говорит Константин Хабенский.

«Я до сих пор изучаю его интервью и читаю воспоминания современников. Как-то спросил недавно у выдающегося фотографа и журналиста Юрия Михайловича Роста, каким был Булат. Он ответил следующее: „Не громким и не тихим. Не печальным и не весёлым. Нормальным он был“. Знаю, что ему не нравилось слово „бард“. Возможно, он себя больше ощущал ашугом-бытописателем Москвы, войны, любви и совести, новым Саят-Новой, извлекающим кристально чистые звуки из расстроенного саза», — рассказывает Владимир Ткаченко.

«Пока Окуджава был жив, его камерную интонацию не смог присвоить модный музыкальный мир. Прошли десятилетия. С полной ответственностью, не теряя восторженных чувств, которые нам переданы нашими родителями, мы совершаем попытку музыкального эксперимента, и это не отменяет того, что песни Окуджавы — самостоятельные шедевры. Настоящие советские псалмы», — считает Максим Кучеренко.

Продолжительность — 1,5 часа без антракта.

Возраст
16+
Жанры
Песни