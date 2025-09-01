Пока мы любим, пока живем!

Концерт эстрадного оркестра ДК под управлением Максима Бабия и певца Юрия Баранова. Зрители услышат песни, которые трогают сердца — всеми любимые хиты, такие как «В краю магнолий», «Кто тебе сказал», «Ни минуты покоя», «Вологда», «Не надо печалиться» и многие другие, а также инструментальные шедевры.
Оркестр исполнит волшебные мелодии, включая всемирно известную «Розовую пантеру», джазовые пьесы «Сувенирный медвежонок», «Бразилия» и «Осенние листья».
Не упустите возможность насладиться «живым» исполнением, ведь этот вечер обещает быть ярким, эмоциональным и незабываемым!
- Возраст
- 6+