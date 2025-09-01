Рязань
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 919
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 258
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 673
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 348
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Пока мы любим, пока живем!
21 сентября в 16:00
Пока мы любим, пока живем!

Концерт эстрадного оркестра ДК под управлением Максима Бабия и певца Юрия Баранова. Зрители услышат песни, которые трогают сердца — всеми любимые хиты, такие как «В краю магнолий», «Кто тебе сказал», «Ни минуты покоя», «Вологда», «Не надо печалиться» и многие другие, а также инструментальные шедевры.

Оркестр исполнит волшебные мелодии, включая всемирно известную «Розовую пантеру», джазовые пьесы «Сувенирный медвежонок», «Бразилия» и «Осенние листья».

Не упустите возможность насладиться «живым» исполнением, ведь этот вечер обещает быть ярким, эмоциональным и незабываемым!

Возраст
6+