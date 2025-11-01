Поймать монстра

Десятилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что ее родители могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, сосед с чувством вины берется за дело. Чтобы спасти девочку, ему придется отразить атаку наемных убийц и признать: некоторые монстры — вполне реальны.
- Режиссёр
- Брайан Фуллер
- Актёры
- Давид Дастмалчян, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер, Ребекка Хендерсон, Шейла Атим, Софи Слоун, Ваэль Алройли, Суте Чжао
- Продолж.
- 106 мин.
- Премьера
-
18 декабря 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов, Драма