Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 80.03 -0.35 19/12
ЦБ EUR 94.25 0.1 19/12
Нал. USD 80.80 / 80.90 18/12 18:25
Нал. EUR 94.00 / 94.97 18/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
592
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 997
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 274
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 245
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Поймать монстра

«Киномакс»

11:10
18:15
22:50

«Формула Кино»

00:00
15:30
18:45
22:20
23:55

«Люксор» (Есенина)

09:50
12:00
16:40
21:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

14:20
19:05
21:20

«Пять Звезд»

10:45
12:50
14:55
17:00
19:05
21:10

Десятилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что ее родители могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, сосед с чувством вины берется за дело. Чтобы спасти девочку, ему придется отразить атаку наемных убийц и признать: некоторые монстры — вполне реальны.

Режиссёр
Брайан Фуллер
Актёры
Давид Дастмалчян, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер, Ребекка Хендерсон, Шейла Атим, Софи Слоун, Ваэль Алройли, Суте Чжао
Продолж.
106 мин.
Премьера
18 декабря 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов, Драма