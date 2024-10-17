Лаура становится свидетелем несчастного случая в метро. После этого у нее начинаются страшные видения. Коллеги рассказывают, что у этой станции мрачная история, тут погибло много людей. Поскольку Лаура не верит в призраков и легенды о потустороннем, с помощью знакомого детектива она решает разобраться в том, что происходит на самом деле. Но подземная бездна жаждет новых жертв, и следующей может стать сама Лаура.