Лаура становится свидетелем несчастного случая в метро. После этого у нее начинаются страшные видения. Коллеги рассказывают, что у этой станции мрачная история, тут погибло много людей. Поскольку Лаура не верит в призраков и легенды о потустороннем, с помощью знакомого детектива она решает разобраться в том, что происходит на самом деле. Но подземная бездна жаждет новых жертв, и следующей может стать сама Лаура.
- Режиссёр
- Луис Прието
- Актёры
- Хавьер Гутьеррес, Альберт Баро, Наталия Асахара, Хави Саес, Валерия Соролья, Давид Сантана, Хорхе Кабрера, Аймар Вега, Мануэль Ортега Ромеро
- Продолж.
- 89 мин.
- Премьера
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2024-10-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Фильм ужасов