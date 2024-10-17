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Подземная бездна

Лаура становится свидетелем несчастного случая в метро. После этого у нее начинаются страшные видения. Коллеги рассказывают, что у этой станции мрачная история, тут погибло много людей. Поскольку Лаура не верит в призраков и легенды о потустороннем, с помощью знакомого детектива она решает разобраться в том, что происходит на самом деле. Но подземная бездна жаждет новых жертв, и следующей может стать сама Лаура.

Режиссёр
Луис Прието
Актёры
Хавьер Гутьеррес, Альберт Баро, Наталия Асахара, Хави Саес, Валерия Соролья, Давид Сантана, Хорхе Кабрера, Аймар Вега, Мануэль Ортега Ромеро
Продолж.
89 мин.
Премьера
2024-10-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Фильм ужасов

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