Подростки. Первая любовь

Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга — дочь военного, который контролирует каждый ее шаг. Это история в жанре увлекательного, захватывающего приключения о невозможности любви. Действие разворачивается в антураже идеализированных девяностых — времени, сурового для одних и полного надежд для других.
- Режиссёр
- Святослав Подгаевский
- Актёры
- Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Олег Савостюк, Елена Лядова, Никита Кологривый, Валерий Панков, Екатерина Кучма, Тимофей Трибунцев, Семен Литвинов
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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2024-08-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Мелодрама