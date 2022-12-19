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Подростки. Первая любовь

Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга — дочь военного, который контролирует каждый ее шаг. Это история в жанре увлекательного, захватывающего приключения о невозможности любви. Действие разворачивается в антураже идеализированных девяностых — времени, сурового для одних и полного надежд для других.

Режиссёр
Святослав Подгаевский
Актёры
Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Олег Савостюк, Елена Лядова, Никита Кологривый, Валерий Панков, Екатерина Кучма, Тимофей Трибунцев, Семен Литвинов
Продолж.
102 мин.
Премьера
2024-08-29 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мелодрама

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