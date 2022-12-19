Подростки. Первая любовь

Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга — дочь военного, который контролирует каждый ее шаг. Это история в жанре увлекательного, захватывающего приключения о невозможности любви. Действие разворачивается в антураже идеализированных девяностых — времени, сурового для одних и полного надежд для других.