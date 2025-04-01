8 мая в 16.00 в Рязанской филармонии состоится праздничный концерт «Победа в сердце каждого», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В концерте принимают участие коллективы и артисты Рязанской областной филармонии: вокально-инструментальный ансамбль «Сново-Здорово», ансамбль народной музыки «Ока», вокальный ансамбль «Братцы-Рязанцы», Алина Сафронова (сопрано), Елена Браткова (сопрано), Алексей Свиридов (баритон), Александр Слегонкин (тенор), Татьяна Тураева (народный вокал), Евгения Валикова (народный вокал), Татьяна Мозина (фортепиано), Ольга Дьяченко (скрипка).
Украшением программы станут атмосферные хореографические композиции в исполнении танцевального коллектива «Вне времени» завода «Красное знамя» под руководством Анны Карпаковой. Также коллектив проведет танцевальный мастер-класс со зрителями под мелодии военных лет.
На площадке перед центральным входом в филармонию планируется выставка ретроавтомобилей.
Концерт состоится на ступенях Рязанской областной филармонии со стороны Нижнего городского парка. Вход на мероприятие бесплатный.
В случае неблагоприятной погоды концерт пройдет в фойе Рязанской областной филармонии.
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