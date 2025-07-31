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По законам улиц
Кино

По законам улиц

На улицах Мумбаи орудует банда подростков-карманников. Все ее члены — сироты, они не имеют имен и зовут друг друга только по номерам. Лучший из них, Пятьдесят пятый, отличается не только ловкостью рук, но и состраданием к своим жертвам. Парень мечтает вырваться из криминального круга и начать все сначала в обычной жизни. Однажды он крадет крупную сумму денег у мужчины, который влез в долги ради свадьбы дочери. Этот поступок вызывает череду роковых событий, заставляющих карманника влюбиться, пересмотреть все свои мечты и планы и стать на защиту нуждающихся.

Режиссёр
Шьям П.Мадираджу
Продолж.
102 мин.
Премьера
2025-07-31 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

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