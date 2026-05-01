Посетите музей традиций «Рязанские хоромы» и примите участие в интерактивной программе «По‑рязански: семьёй да хором»! Вас ждёт погружение в быт и культуру рязанской земли: знакомство с народными обычаями, традициями и семейными ценностями.

С 16.00 мастера Рязанского областного научно-методического центра народного творчества проведут мастер-классы по плетению на коклюшках, плетению на ткацком стане, изготовлению куклы-оберега. Кукла-мотанка — это традиционная славянская кукла-оберег, которая создаётся методом мотания (обмотки) ткани нитками без использования игл и ножниц. Она символизирует защиту домашнего очага, семьи, достатка и благополучия. Мастер-класс по созданию обережной куклы — кукла «Желанница» — это интересное мероприятие для детей и взрослых. Перед мастер-классом участники прослушают небольшую экспресс-лекцию о народных куклах, которые сопровождали жизнь наших предков от рождения и на всех ключевых этапах жизни. Также они узнают, какие правила соблюдались при создании таких кукол. После лектория участники мастер-класса самостоятельно сделают куклу-мотанку в традиционных цветах рязанского костюма и с его необходимыми элементами. Программа посвящена Единому дню народных художественных промыслов и ремесел.

Концерт пройдет на ступенях филармонии со стороны Нижнего парка.