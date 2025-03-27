Питер Пэн. Кошмар в Нетландии

В провинциальном городке Норвуд загадочным образом исчезают дети. В попытке отыскать брата Венди Дарлинг вступает в схватку с безумным маньяком Питером Пэном, одержимым идеей вечного детства и таинственного места под названием «Нетландия».
- Режиссёр
- Скотт Чамберс
- Актёры
- Меган Пласито, Мартин Портлок, Кит Грин, Питер ДеСуза-Фейхони, Николас Вудесон, Тереза Банем, Олумиде Олорунфеми, Кэмпбелл Уоллес, Риккардо Кармелита, Кирстон Уэринг, Харди Юсуф, Лукас Аллерман, Дженни Миллер
- Продолж.
- 89 мин.
- Премьера
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2025-03-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Приключение, Триллер, Фэнтези, Фильм ужасов