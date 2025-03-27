Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 82.85 1.35 20/03
ЦБ EUR 90.83 3.26 20/03
Нал. USD 87.60 / 86.78 20/03 14:25
Нал. EUR 95.05 / 95.60 20/03 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
12 483
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
14 марта 14:22
11 843
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
24 144
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
23 352
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Питер Пэн. Кошмар в Нетландии

В провинциальном городке Норвуд загадочным образом исчезают дети. В попытке отыскать брата Венди Дарлинг вступает в схватку с безумным маньяком Питером Пэном, одержимым идеей вечного детства и таинственного места под названием «Нетландия».

Режиссёр
Скотт Чамберс
Актёры
Меган Пласито, Мартин Портлок, Кит Грин, Питер ДеСуза-Фейхони, Николас Вудесон, Тереза Банем, Олумиде Олорунфеми, Кэмпбелл Уоллес, Риккардо Кармелита, Кирстон Уэринг, Харди Юсуф, Лукас Аллерман, Дженни Миллер
Продолж.
89 мин.
Премьера
2025-03-27 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Приключение, Триллер, Фэнтези, Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Красный шелк
Кино
Обезьяна
Кино
Царевна-лягушка
Кино
Мастер
Кино
Зверопоиск
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 179. Сказочные мгновения
Кино
Создай девушку
Кино
В потерянных землях
Кино
TheatreHD: Курентзис. Реквием. Верди
Кино
Роднина
Кино
Крушение мира
Кино
Пальма-2