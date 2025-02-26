Pink Floyd. Легендарные хиты в исполнении группы Floyd Universe с симфоническим оркестром

Floyd Universe — Symphony Tribute Show с ювелирной точностью воссоздает на концерте образ и звучание легендарной группы Pink Floyd!

В Floyd Universe — Symphony Tribute Show, принимают участие лучшие музыканты, и, как и на любом концерте группы Pink Floyd, песни сопровождаются невероятным световым и лазерным шоу! Вы помните те ощущения, когда достали тот самый винил «Dark Side of the Moon»? Слетали на луну и обратно вместе с Гилмором, Уотерсом, Райтом и Мэйсоном. Или может ваше первое знакомство с группой началось с «Еще одного кирпича в стене»? Хотя, возможно, вас не оставила равнодушным композиция «High Hopes» из альбома «Division Bell» На выступлении Floyd Universe — Symphony Tribute Show вы услышите все эти и другие не менее значимые хиты легендарной группы. Симфонический оркестр подчеркивает всю эмоциональность и глубину музыки Pink Floyd, придавая великим произведениям новые краски.

Floyd Universe — Symphony Tribute Show это более двух часов «живого» звука, ярких видеоинсталляций и крутого лазерного шоу!