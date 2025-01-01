Петр Погодаев+хиты группы Кино

Петр Погодаев — молодой музыкант из Якутии, получивший известность благодаря исполнению песен Виктора Цоя и группы «Кино».

Именно «Звезда по имени Солнце» привела его в настоящее кино: режиссер Кирилл Серебренников услышал голос Петра Погодаева на YouTube и предложил ему исполнить все вокальные партии Виктора Цоя в фильме «Лето». Премьера, состоявшаяся на Каннском фестивале, завоевала Золотую пальмовую ветвь в номинации «лучший саундтрек» и признание критиков.

Кино и перемены в жизни артиста продолжаются: музыкант выпустил сольный альбом и ряд успешных синглов, а так же активно гастролирует по России с программой из авторских песен и хитов группы Кино.