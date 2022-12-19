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Первый всероссийский творческий фестиваль «Родные просторы. Есенинские вечера»
14 сентября в 15:00
Праздники

Первый всероссийский творческий фестиваль «Родные просторы. Есенинские вечера»

Спас-Клепики

День живой музыки в «сердце Мещеры» — большой музыкальный фестиваль в маленьком городе. Приглашаем на самый необыкновенный концерт сезона в Рязанской области!

Вы услышите бессмертные хиты в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением маэстро Сергея Оселкова. Своими глазами увидите народное многоцветие балета и услышите есенинское многоголосие Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Попова. В мир джаза вас пригласит легендарна группа Feelin’s. Также, на фестивальной площадке выступят воспитанники социального проекта «Белый пароход», поддерживающего музыкально одаренных детей со сложной судьбой и дети танцевальной студии «Брэнд» (г. Москва). В программе — запуск аэростата с ночным свечением и ХЕДЛАЙНЕРЫ вечера — Ева Власова и группа «Пицца».

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