Первый всероссийский творческий фестиваль «Родные просторы. Есенинские вечера»

День живой музыки в «сердце Мещеры» — большой музыкальный фестиваль в маленьком городе. Приглашаем на самый необыкновенный концерт сезона в Рязанской области!

Вы услышите бессмертные хиты в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением маэстро Сергея Оселкова. Своими глазами увидите народное многоцветие балета и услышите есенинское многоголосие Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Попова. В мир джаза вас пригласит легендарна группа Feelin’s. Также, на фестивальной площадке выступят воспитанники социального проекта «Белый пароход», поддерживающего музыкально одаренных детей со сложной судьбой и дети танцевальной студии «Брэнд» (г. Москва). В программе — запуск аэростата с ночным свечением и ХЕДЛАЙНЕРЫ вечера — Ева Власова и группа «Пицца».