Первая ведьма: Новые души

Прошло три года после того, как жители изгнали дух первой ведьмы из своего города. Но древнее зло нашло способ вернуться и требует новые души. Семья погибшей девушки дает зарок — любой ценой не дать ведьме заполучить новое тело. Ведь если это произойдет, погибнут многие.
- Режиссёр
- Тавиват Вантха
- Актёры
- Надеч Кугимия, Нуттхатча Падован, Джелильча Капаун, Пиракрит Пхахарабуньякиат, Кайбхундитт Джайди
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2024-12-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Фильм ужасов