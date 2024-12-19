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Первая ведьма: Новые души

Прошло три года после того, как жители изгнали дух первой ведьмы из своего города. Но древнее зло нашло способ вернуться и требует новые души. Семья погибшей девушки дает зарок — любой ценой не дать ведьме заполучить новое тело. Ведь если это произойдет, погибнут многие.

Режиссёр
Тавиват Вантха
Актёры
Надеч Кугимия, Нуттхатча Падован, Джелильча Капаун, Пиракрит Пхахарабуньякиат, Кайбхундитт Джайди
Продолж.
110 мин.
Премьера
2024-12-19 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Фильм ужасов

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