Первая ведьма: Новые души

Прошло три года после того, как жители изгнали дух первой ведьмы из своего города. Но древнее зло нашло способ вернуться и требует новые души. Семья погибшей девушки дает зарок — любой ценой не дать ведьме заполучить новое тело. Ведь если это произойдет, погибнут многие.