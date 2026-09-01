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Первая домашняя серия матчей ХК «Рязань-ВДВ»
17 сентября в 19:00
Спорт

Первая домашняя серия матчей ХК «Рязань-ВДВ»

Дворец спорта «Олимпийский»

«ДС Олимпийский» снова принимает хоккей. Нас ждёт домашняя серия из четырёх матчей.

Расписание:

  • 15 сентября (Вт) 19:00 — «Рязань-ВДВ» — «Буран» (Воронеж)
  • 17 сентября (Чт) 19:00 — «Рязань-ВДВ» — ХК «Тамбов»
  • 21 сентября (Пн) 19:00 — «Рязань-ВДВ» — «Дизель» (Пенза)
  • 23 сентября (Ср) 19:00 — «Рязань-ВДВ» — «Кристалл» (Саратов)

В этом сезоне фанатский сектор находится на 7-й трибуне. Ждём всех, кто хочет поддержать команду вместе.

Пусть серия получится результативной. Приходите, поддержим своих!

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