Первая домашняя серия матчей ХК «Рязань-ВДВ»

«ДС Олимпийский» снова принимает хоккей. Нас ждёт домашняя серия из четырёх матчей.
Расписание:
- 15 сентября (Вт) 19:00 — «Рязань-ВДВ» — «Буран» (Воронеж)
- 17 сентября (Чт) 19:00 — «Рязань-ВДВ» — ХК «Тамбов»
- 21 сентября (Пн) 19:00 — «Рязань-ВДВ» — «Дизель» (Пенза)
- 23 сентября (Ср) 19:00 — «Рязань-ВДВ» — «Кристалл» (Саратов)
В этом сезоне фанатский сектор находится на 7-й трибуне. Ждём всех, кто хочет поддержать команду вместе.
Пусть серия получится результативной. Приходите, поддержим своих!
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