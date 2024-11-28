Перевозчик душ

Анна и Патрик недавно расстались. В эту ночь они вместе в одном такси. Водитель пытается завести беседу, но им не до этого. Пара выясняет отношения до тех пор, пока не понимает — их везут не по адресу. А за рулем сидит не человек, а сам дьявол. И он предлагаем им одну необычную сделку.
- Режиссёр
- Брюс Гудисон
- Актёры
- Ник Фрост, Сюнневе Карлсен, Люк Норрис, Джордж Бухари, Тесса Парр, Тилли Вудворд
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2024-11-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов