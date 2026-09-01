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Павильон на воде

Архитектура как поэзия. Дзен-кино о том, как венецианец Карло Скарпа постигал суть прекрасного в Японии. Япония была для Скарпы не только вселенной, дарящей вдохновение, но и местом, где он, на пике карьеры, окончил свой земной путь в 1978 году, повторив судьбу странствующего поэта Мацуо Басе. Всю ленту пронизывает чувство ностальгии. Ностальгии по редчайшему событию — рождению гениального художника, который оставил после себя великое и прекрасное наследие, и поныне восхищающее и волнующее сердца. Режиссерский взгляд на творения Скарпы, воспоминания его сына Тобиа, бывших учеников и соратников, а также историка архитектуры и куратора музея Карло Скарпы Дж. К. Мауро Пьерконти дают нам шанс прикоснуться ко всем граням жизни Мастера. Повествование картины строится на размышлениях японского философа Ресукэ Охаси и ведет зрителя на поиски самой сути Прекрасного. Именно эта интеллектуальная и медитативная созерцательность сближает творчество Скарпы с традиционной японской эстетикой.

Страна
Италия, Нидерланды, Великобритания
Режиссёр
Стефано Крочи, Сильвия Сиберини
Продолж.
78 мин.
Премьера
10 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Документальны

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