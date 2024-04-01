12 мая, на Светлой Седмице — «Пасхальный букет» из весенних стихов, русских романсов и мелодий.

Элла Хрусталева — джазовая певица, педагог. Она исполнит песни и романсы под аккомпанемент фортепиано и гитары. Кирилл Волжанин — гитарист, популяризатор семиструнной гитары. Он сыграет инструментальные аранжировки известной киномузыки XX века, а также собственные сочинения для этого инструмента.

Игумен Лука (Степанов) — настоятель Спасо-Преображенского монастыря в Пронске, участник программы «Ответ священника» на канале «Спас», имеет не только богословское, но и театральное образование. Отец Лука прочитает стихи таких поэтов, как О. Мандельштам, Б. Пастернак, Ю. Левитанский и других классиков.