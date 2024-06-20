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Паранормальные явления. Поместье призраков

Популярные блогеры Тея и Луиз отправляются в заброшенное поместье, чтобы снять для своих зрителей паранормальные явления. В давние времена здесь было логово оккультистов, и каждый месяц в полнолуние владелец поместья и его последователи приносили в жертву украденную девушку, чтобы дать демону новые силы и упрочить его власть. Расставляя камеры по всему дому, девушки не подозревают, что сегодня полнолуние, и им придется столкнуться с потусторонними силами в прямом эфире.

Режиссёр
Мэттью Батлер-Харт
Актёры
Риз Мориц, Элли Даклс, Тори Батлер-Харт, Мэтт Барбер, Эмма Кинг, Грэм Батлер, Хэтти Чапман, Лука Томпсон
Продолж.
77 мин.
Премьера
2024-06-20 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов