Паранормальные явления. Поместье призраков

Популярные блогеры Тея и Луиз отправляются в заброшенное поместье, чтобы снять для своих зрителей паранормальные явления. В давние времена здесь было логово оккультистов, и каждый месяц в полнолуние владелец поместья и его последователи приносили в жертву украденную девушку, чтобы дать демону новые силы и упрочить его власть. Расставляя камеры по всему дому, девушки не подозревают, что сегодня полнолуние, и им придется столкнуться с потусторонними силами в прямом эфире.
- Режиссёр
- Мэттью Батлер-Харт
- Актёры
- Риз Мориц, Элли Даклс, Тори Батлер-Харт, Мэтт Барбер, Эмма Кинг, Грэм Батлер, Хэтти Чапман, Лука Томпсон
- Продолж.
- 77 мин.
- Премьера
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2024-06-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов