Паранормальные явления. Поместье призраков

Популярные блогеры Тея и Луиз отправляются в заброшенное поместье, чтобы снять для своих зрителей паранормальные явления. В давние времена здесь было логово оккультистов, и каждый месяц в полнолуние владелец поместья и его последователи приносили в жертву украденную девушку, чтобы дать демону новые силы и упрочить его власть. Расставляя камеры по всему дому, девушки не подозревают, что сегодня полнолуние, и им придется столкнуться с потусторонними силами в прямом эфире.