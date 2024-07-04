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Паранормальное. Маяк

Лидия и ее отец Пабло переезжают на далекий маяк, доставшийся им в наследство от деда. Лидия приходит в себя после гибели матери, а Пабло как может заботится о дочери. Вскоре у девушки появляется новый симпатичный друг, и, казалось бы, жизнь начинает налаживаться. Но, как известно, маяки не только помогают кораблям, но и привлекают таинственные силы. Свет маяка может свести с ума, а может заставить поверить в реальность призраков.

Режиссёр
Анхелес Эрнандес
Актёры
Уго Сильва, Ирена Монтала, Зои Арнао, Ноэлия Бальбо, Серхио Кастельянос
Продолж.
97 мин.
Премьера
2024-07-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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