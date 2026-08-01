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Параллельные истории

Писательница Сильви живет в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в фикшн. В своем романе она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и предательство. В это время в ее собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту (или в ее образ из романа?) и, чтобы произвести на нее впечатление, копирует рукопись Сильви и выдает ее за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.

Страна
Франция, Италия, Бельгия
Режиссёр
Асгар Фархади
Актёры
Изабель Юппер, Виржини Эфира, Венсан Кассель, Пьер Нине, Адам Бесса, Индия Эр, Катрин Денев, Вероника Руджиа, Жюли Фурнье, Ирис Бри, Франсуа Делев, Исмаэль Си Саване
Продолж.
139 мин.
Премьера
20 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Драма

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