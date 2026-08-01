Параллельные истории

Писательница Сильви живет в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в фикшн. В своем романе она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и предательство. В это время в ее собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту (или в ее образ из романа?) и, чтобы произвести на нее впечатление, копирует рукопись Сильви и выдает ее за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.
- Страна
- Франция, Италия, Бельгия
- Режиссёр
- Асгар Фархади
- Актёры
- Изабель Юппер, Виржини Эфира, Венсан Кассель, Пьер Нине, Адам Бесса, Индия Эр, Катрин Денев, Вероника Руджиа, Жюли Фурнье, Ирис Бри, Франсуа Делев, Исмаэль Си Саване
- Продолж.
- 139 мин.
- Премьера
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20 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Драма