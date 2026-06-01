Группа PANACÉA представляет программу «Ovrethinking», стирающую грань между сценой и подсознанием: на предстоящем концерте прозвучит глубокая авторская музыка, обнажающая то, что человек привык держать под замком. Эти треки словно хирургически вскрывают подавленные эмоции, заставляя не бояться, а принимать свою «тень» и становиться честнее с самим собой. Каждая композиция — это сеанс музыкальной терапии, где диссонанс превращается в катарсис, а мрак обретает красоту.

И в качестве яркого контраста группа порадует публику драйвовыми каверами на группы QUEEN, LINKIN PARK, MUSE, LIMP BIZKIT, A-HA, Michael JACKSON`a и других, которые споёт весь зал.