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Пальма-2

Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимися на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.

Режиссёр
Александр Домогаров-мл., Владимир Кандауров
Актёры
Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Леонид Басов, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Валерий Скорокосов, Иван Агапов
Продолж.
90 мин.
Премьера
2025-03-20 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Драма

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