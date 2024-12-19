P. S. Верю в любовь

Она — амбициозная студентка, с головой погруженная в учебу и еще не испытавшая прелести настоящей любви. Он — очаровательный парень, не похожий ни на кого вокруг. Поначалу ничего кроме раздражения и споров их общение не вызывает. Совершенно разные, они и представить не могли, что созданы друг для друга, и встреча в Оксфорде изменит их жизнь.