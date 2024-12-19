P. S. Верю в любовь

Она — амбициозная студентка, с головой погруженная в учебу и еще не испытавшая прелести настоящей любви. Он — очаровательный парень, не похожий ни на кого вокруг. Поначалу ничего кроме раздражения и споров их общение не вызывает. Совершенно разные, они и представить не могли, что созданы друг для друга, и встреча в Оксфорде изменит их жизнь.
- Режиссёр
- Райан Уитакер
- Актёры
- Роуз Рид, Рори О'Коннор, Филлис Логан, Марк Уилльямс, Майкл Калкин, Саймон Каллоу, Лурдес Фаберес, Джордан Александра, Эмма Наоми, Анабель Холлоуэй, Эд Стоппард, Луис Ландау, Джонни Фэрклаф
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
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2024-12-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мистика, Мелодрама