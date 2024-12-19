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P. S. Верю в любовь
Кино

P. S. Верю в любовь

Она — амбициозная студентка, с головой погруженная в учебу и еще не испытавшая прелести настоящей любви. Он — очаровательный парень, не похожий ни на кого вокруг. Поначалу ничего кроме раздражения и споров их общение не вызывает. Совершенно разные, они и представить не могли, что созданы друг для друга, и встреча в Оксфорде изменит их жизнь.

Режиссёр
Райан Уитакер
Актёры
Роуз Рид, Рори О'Коннор, Филлис Логан, Марк Уилльямс, Майкл Калкин, Саймон Каллоу, Лурдес Фаберес, Джордан Александра, Эмма Наоми, Анабель Холлоуэй, Эд Стоппард, Луис Ландау, Джонни Фэрклаф
Продолж.
107 мин.
Премьера
2024-12-19 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мистика, Мелодрама

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