Отпуск не по-детски

Инициативный парень Милан заведует приютом для пенсионеров и сирот, где старики радостно уживаются с молодежью. Но лишь до того дня, пока социальные службы не закрывают учреждение стараниями алчной конкурентки. Милану ничего не остается, кроме как переселить жителей в дом отдыха на юге Франции, где им придется научиться ладить с его нынешними постояльцами.
- Режиссёр
- Клод Зиди-мл.
- Актёры
- Кев Адамс, Жан Рено, Даниель Прево, Лилиана Ровер, Фирмина Ришар, Мишель Жоназ, Энрико Масиас, Шанталь Ладесу, Аманда Лир, Жарри, Брахим Булель
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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2024-08-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Комедия