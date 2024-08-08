Отпуск не по-детски

Инициативный парень Милан заведует приютом для пенсионеров и сирот, где старики радостно уживаются с молодежью. Но лишь до того дня, пока социальные службы не закрывают учреждение стараниями алчной конкурентки. Милану ничего не остается, кроме как переселить жителей в дом отдыха на юге Франции, где им придется научиться ладить с его нынешними постояльцами.