Отпуск на всю голову

Анна организует свадьбы, но ее собственная личная жизнь никак не складывается. Чтобы приободрить больную бабушку, девушка выдает коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков — за его родителей. Но все выходит из-под контроля, когда в события вмешиваются охотники за чужими богатствами и старинные семейные секреты. Теперь Анне нужно не только разобраться во всем этом хаосе, но и найти хотя бы одного человека, которому можно доверять.