Отпуск на всю голову

Анна организует свадьбы, но ее собственная личная жизнь никак не складывается. Чтобы приободрить больную бабушку, девушка выдает коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков — за его родителей. Но все выходит из-под контроля, когда в события вмешиваются охотники за чужими богатствами и старинные семейные секреты. Теперь Анне нужно не только разобраться во всем этом хаосе, но и найти хотя бы одного человека, которому можно доверять.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Карен Арутюнов
- Актёры
- Максим Лагашкин, Дарья Блохина, Наталья Бочкарева, Наталья Рудова, Владимир Канухин, Карен Арутюнов, Карен Акопян, Олег Каменщиков, Грант Тохатян
- Продолж.
- 84 мин.
- Премьера
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16 июля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия