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Отпуск на всю голову

Анна организует свадьбы, но ее собственная личная жизнь никак не складывается. Чтобы приободрить больную бабушку, девушка выдает коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков — за его родителей. Но все выходит из-под контроля, когда в события вмешиваются охотники за чужими богатствами и старинные семейные секреты. Теперь Анне нужно не только разобраться во всем этом хаосе, но и найти хотя бы одного человека, которому можно доверять.

Страна
Россия
Режиссёр
Карен Арутюнов
Актёры
Максим Лагашкин, Дарья Блохина, Наталья Бочкарева, Наталья Рудова, Владимир Канухин, Карен Арутюнов, Карен Акопян, Олег Каменщиков, Грант Тохатян
Продолж.
84 мин.
Премьера
16 июля 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

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