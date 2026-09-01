Открытие сезона. Откровение

Друзья, приглашаем вас на старт нового сезона в Камерном зале Рязанской филармонии.

В этот вечер состоится настоящий музыкальный разговор — точный, честный и очень атмосферный. Вдохновлять вас будет Рязанский камерный оркестр под управлением заслуженного работника культуры РФ Сергея Проскурина.

Оркестр исполнит три сочинения, где встретятся совершенно разные музыкальные миры:

Мусоргский — мощь и русская душа в «Картинках с выставки».

Моцарт — изящество и свет в знаменитом Третьем концерте.

Григ — северное очарование сюиты «Из времён Хольберга».

Отдельно отметим выступление специального гостя — Михаила Усова (скрипка), лауреата международных конкурсов. Музыкант будет играть на инструменте работы Гваданини 1783 года. Это редкая возможность и настоящий подарок для ценителей!