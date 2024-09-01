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Открытие 14 сезона Ночной хоккейной лиги
20 октября в 17:00
Спорт

Открытие 14 сезона Ночной хоккейной лиги

Дворец спорта «Олимпийский»

20 октября во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет торжественное открытие 14 сезона регионального этапа Всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

В это сезоне на лед выйдет 50 команд-участниц, которые сыграют в 4 дивизионах: «Любитель 40+", «Любитель 50+", «Лига Надежды», «Лига Мечты». Всего же в чемпионате пройдет 430 игр, в которых примут участие более 1000 хоккеистов-любителей — жителей Рязанской области.

В рамках открытия пройдет концертно-развлекательная программа, для зрителей организаторы праздника подготовили лазерное шоу, Шоу барабанщиков (г. Москва), выступление Мастера спорта России по фигурному катанию Ангелины Козыревой и Рязанского балета на льду, а также розыгрыш призов.

В церемонии открытия примут участие почетные гости и легенды хоккея.

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