Открытие 14 сезона Ночной хоккейной лиги

20 октября во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет торжественное открытие 14 сезона регионального этапа Всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

В это сезоне на лед выйдет 50 команд-участниц, которые сыграют в 4 дивизионах: «Любитель 40+", «Любитель 50+", «Лига Надежды», «Лига Мечты». Всего же в чемпионате пройдет 430 игр, в которых примут участие более 1000 хоккеистов-любителей — жителей Рязанской области.

В рамках открытия пройдет концертно-развлекательная программа, для зрителей организаторы праздника подготовили лазерное шоу, Шоу барабанщиков (г. Москва), выступление Мастера спорта России по фигурному катанию Ангелины Козыревой и Рязанского балета на льду, а также розыгрыш призов.

В церемонии открытия примут участие почетные гости и легенды хоккея.