Преуспевающий арт-дилер и счастливый муж молодой жены Энди неожиданно узнает, что ближайшие три месяца он проведет в компании двух маленьких детей. Как гласит древняя мужская истина, ничем хорошим это не закончится. Можно было бы спихнуть воспитание близнецов на старшую дочь и увлечься бизнесом, но она тоже беременна. Поняв, что он окружен, Энди берет власть в свои руки — детей ждет здоровое питание, жесткая дисциплина и домашние задания. Но как гласит другая древняя истина, ни фига подобного. Звание «Отец года» еще нужно заслужить.
- Режиссёр
- Хэлли Майерс-Шайер
- Актёры
- Майкл Китон, Лора Бенанти, Мила Кунис, Кармен Эджого, Энди МакДауэлл, Кевин Поллак, Майкл Ури, Пурна Джаганнатан, Вивьен Лира Блэр, Нико Хирага, Дэнни Деферрари, Майкл Чиффо, Ноа Фишер
- Продолж.
- 111 мин.
- Премьера
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2024-11-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма-комедия