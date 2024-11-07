Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
Птн, 08
Сбт, 09
ЦБ USD 98.22 0.16 07/11
ЦБ EUR 105.71 -1.18 07/11
Нал. USD 97.50 / 97.47 07/11 15:00
Нал. EUR 104.80 / 105.57 07/11 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
Вчера 16:02
3 281
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
18 007
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
20 552
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
24 014
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Отец года

Преуспевающий арт-дилер и счастливый муж молодой жены Энди неожиданно узнает, что ближайшие три месяца он проведет в компании двух маленьких детей. Как гласит древняя мужская истина, ничем хорошим это не закончится. Можно было бы спихнуть воспитание близнецов на старшую дочь и увлечься бизнесом, но она тоже беременна. Поняв, что он окружен, Энди берет власть в свои руки — детей ждет здоровое питание, жесткая дисциплина и домашние задания. Но как гласит другая древняя истина, ни фига подобного. Звание «Отец года» еще нужно заслужить.

Режиссёр
Хэлли Майерс-Шайер
Актёры
Майкл Китон, Лора Бенанти, Мила Кунис, Кармен Эджого, Энди МакДауэлл, Кевин Поллак, Майкл Ури, Пурна Джаганнатан, Вивьен Лира Блэр, Нико Хирага, Дэнни Деферрари, Майкл Чиффо, Ноа Фишер
Продолж.
111 мин.
Премьера
2024-11-07 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Драма-комедия

Еще в кино

Кино
Еретик
Кино
Новый год в Березовке
Кино
Поймай собаку, если сможешь
Кино
Хищные земли
Кино
Профессионал
Кино
Супер Папочка
Кино
Отец года
Кино
Реинкарнация. Возвращение ведьмы
Кино
Ученик. Восхождение Трампа