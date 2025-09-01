7 ноября в 19:00 приглашаем вас в Рязанский областной Дворец культуры и искусства на отчётный концерт творческой студии «Тайлайтингс» и группы «Грани»!

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, наполненному яркими красками вокала и завораживающими инструментальными мелодиями!

Этот концерт — не просто выступление, это калейдоскоп эмоций и талантов, объединённых общей любовью к искусству!

Ученики разных возрастов, от младшей группы до старших воспитанников студии, выйдут на сцену, чтобы продемонстрировать результаты кропотливой работы, талант и вдохновение!