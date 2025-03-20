Особо опасный пассажир

Турбулентность в самолете резко возрастает, когда маршал авиации, перевозящий на суд через пустыню Аляски важного свидетеля — опасного преступника, понимает, что пилот — совсем не тот, за кого себя выдает.
- Режиссёр
- Мел Гибсон
- Актёры
- Мишель Докери, Марк Уолберг, Тофер Грейс, Лиа Ремини, Мааз Али, Пол Бен-Виктор, Алиша Паттон, Савана Джокел, Марк Шотц, Мониб Абхат, Милко Кадиков, Атанас Сребрев
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2025-03-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма, Криминал