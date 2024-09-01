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Осень — 2024
19 октября в 11:00
Выставки

Осень — 2024

Выставочный зал союза художников России

19 октября 2024 года в Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина начнет работу областная выставка Рязанской организации Союза художников России «Осень — 2024». Это уникальное событие подведет итоги творческой работы за летне-осенний период. В экспозицию войдут работы не только членов Союза художников России, но и других представителей творческих объединений.

По традиции выставка будет поделена на несколько тематических разделов, отражающих различные виды искусства. Это даст возможность каждому посетителю найти что-то близкое и интересное для себя.

Выставка продолжит свою работу до 15 ноября 2024 года по адресу: ул. Есенина, 112.

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