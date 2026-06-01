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Орудия. Новая глава
Кино

Орудия. Новая глава

Через 20 лет после ужасных событий в Джатиджаджар в соседней деревне Гиритирто происходит похожий случай. В сумерках возвращаясь с футбольного матча, мальчишки из проигравшей команды и двоюродная сестра одного из них произносят злые слова, после чего нечто заманивает их в лес. Из лесной чащи возвращаются только трое, включая девочку, и с ней явно что-то не так. За этими событиями наблюдает повзрослевший Ади, который 20 лет назад потерял друга и теперь решил во что бы то ни стало уничтожить виновную в этом злую сущность.

Страна
Индонезия
Режиссёр
Сидхарта Тата
Актёры
Омар Даниель, Анантья Кирана, Султан Хамонанган, Гази Альхабси, Музакки Рамдан, Садана Агунг Сулистья, Нопек Новиан, Фита Анггриани Ильхам, Багас Пратама Сапутра, Майчелина Анис
Продолж.
107 мин.
Премьера
2 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов