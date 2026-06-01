Орудия. Новая глава

Через 20 лет после ужасных событий в Джатиджаджар в соседней деревне Гиритирто происходит похожий случай. В сумерках возвращаясь с футбольного матча, мальчишки из проигравшей команды и двоюродная сестра одного из них произносят злые слова, после чего нечто заманивает их в лес. Из лесной чащи возвращаются только трое, включая девочку, и с ней явно что-то не так. За этими событиями наблюдает повзрослевший Ади, который 20 лет назад потерял друга и теперь решил во что бы то ни стало уничтожить виновную в этом злую сущность.
- Страна
- Индонезия
- Режиссёр
- Сидхарта Тата
- Актёры
- Омар Даниель, Анантья Кирана, Султан Хамонанган, Гази Альхабси, Музакки Рамдан, Садана Агунг Сулистья, Нопек Новиан, Фита Анггриани Ильхам, Багас Пратама Сапутра, Майчелина Анис
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
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2 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов