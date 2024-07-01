Программа «Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара маэстро» — это отличный шанс вживую услышать самые популярные произведения музыканта в фирменном звучании.

Музыка Поля Мориа известна всем нам по любимым советским телепередачам «В мире животных» и «Кинопанорама». Его творения вошли в жизнь каждого советского человека вместе с песнями Мирей Матье, Шарля Азнавура и Далиды. Его Гранд-оркестр получил всемирное признание, собирая многотысячные залы по всему миру. Петербургский Большой эстрадно-симфонический оркестр под управлением пианиста Артема Тетерина создан по золотому стандарту исполнительского состава Гранд-оркестра Поля Мориа. Редко кому удается добиться максимально приближенного звучания. Артем Тетерин считает себя хранителем и почитателем великих французских традиций. Его аранжировки были оценены многими дирижерами как в России, так и за рубежом.