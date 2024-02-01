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Оркестр EXILADOS. Все хиты из фильмов Кустурицы
8 марта в 17:00
Концерты

Оркестр EXILADOS. Все хиты из фильмов Кустурицы

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Большой юбилейный концерт оркестра EXILADOS — это история любви в ритме зажигательных балканских и цыганских мелодий, настоящий праздник жизни в духе фильмов Эмира Кустурицы, с горючей смесью из сочных басов и битов, а также пронзительных тембров духовых инструментов, зовущих танцевать.

Оркестр балканской и цыганской музыки EXILADOS — единственный оркестр в России, который был приглашен участвовать в одном ролике с Эмиром Кустурицей, живым символом современной балканской культуры. Сердце коллектива — музыканты из самых известных духовых проектов Москвы. Не упустите возможность попасть в сумасшедший водоворот жизнерадостной музыки и балканского колорита EXILADOS.

Возраст
6+