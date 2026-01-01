Рязань
Итоги года New
Публикации
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
56 минут назад
140
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
Вчера 11:03
2 856
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 120
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 045
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах
24 мая в 18:00
Концерты

Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах

МКЦ

CAGMO представляет новую концертную программу-ретроспективу культовой эпохи MTV — «Симфония MTV» в исполнении оркестра при свете свечей. В программе: Eminem, Madonna, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Nelly Furtado, Gorillaz, The Cranberries, Red Hot Chili Peppers, Haddaway, Moby, Chris Isaak, a-ha, The Cardigans, Britney Spears, Eurythmics, Robbie Williams, R.E.M., No Doubt, Depeche Mode, Rick Astley, Justin Timberlake. MTV — легендарный музыкальный канал, ставший отправной точкой для многих мировых звёзд и оказавший значительное влияние на развитие современной поп-культуры. Знакомые каждому хиты золотой эпохи MTV зазвучат по-новому в оригинальных аранжировках оркестра CAGMO. Приглашаем вас услышать легендарные хиты в новом прочтении на концерте оркестра CAGMO!

Возраст
6+
Жанры
Живая музыка