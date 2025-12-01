Рязань
Итоги года
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
5 часов назад
1 072
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
664
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
859
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 440
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Оркестр CAGMO. Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах
28 марта 2026 в 18:00
Оркестр CAGMO. Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах

МКЦ

CAGMO представляет новую концертную программу — «Симфония Imagine Dragons + Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей.

Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. В программе: Believer, Bones, Radioactive, Thunder, Whatever It Takes, Enemy, Warriors, Demons, Natural. Затем прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. В программе: Clocks, Paradise, The Scientist, Sparks, Don’t Panic, My Universe, Adventure of a Lifetime, Hymn For The Weekend, Viva La Vida. Погрузитесь в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра CAGMO при свете свечей.

Возраст
6+
Жанры
Живая музыка