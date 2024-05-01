Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди

Cinema Anime Game Music Orchestra (CAGMO) — ведущий мировой продюсерский центр, специализирующийся на оркестровых аранжировках современной музыки. Портфолио центра насчитывает множество популярных концертных программ, среди которых: «Симфония Король и Шут», «Симфония Ведьмак», «Симфония Death Note», «Симфония Геншин Импакт», «Симфония Атака Титанов», «Симфония Битлз», «Симфония Игра Престолов», «Симфония Герои Меча и Магии» и др. За последний год концерты CAGMO посетили более 400 тысяч зрителей. Создавать разноплановые симфонии CAGMO позволяет профессиональная продюсерская команда и талантливые музыканты из России, Казахстана и Южной Кореи. Среди виртуозов оркестра — выпускники лучших музыкальных учебных заведений: Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Музыкального колледжа Беркли, Йельской музыкальной школы; лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Вниманию зрителей будет предложена концертная программа по мотивам творчества великого композитора — «Саундтреки Эйнауди» в исполнении большого состава оркестра.